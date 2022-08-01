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Севастополь назвали прифронтовым городом

Губернатор Развожаев назвал Севастополь прифронтовым городом после инцидента со штабом ЧФ

Фото: Alexey Fedenkov / Unsplash

В настоящий момент Севастополь является прифронтовым городом. По этой причине на его территории начал действовать «желтый» уровень террористической опасности. Об этом заявил в понедельник, 1 августа, губернатор Михаил Развожаев, передает РИА Новости.

Власти пошли на этот шаг после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота (ЧФ), пояснил он. Развожаев подчеркнул, что сотрудники полиции уже разбираются в причинах случившегося.

«Относимся к этой работе по обеспечению безопасности серьезно … Инструктажи, обходы, проверки — это вообще полезно, в это время максимально важно», — сказал губернатор Севастополя. Он заверил, что лично будет контролировать проведение мероприятий в рамках «желтого» уровня террористической опасности.

31 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на штаб Черноморского флота России с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате происшествия пострадали шесть человек.

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Анна Щербакова
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