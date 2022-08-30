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Граничащие с Украиной российские села подверглись минометному обстрелу

Курский губернатор Старовойт заявил, что два села подверглись минометному обстрелу ВСУ
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Два граничащих с Украиной российских села в Курской области подверглись минометному обстрелу со стороны позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня под минометный обстрел ВСУ попали два приграничных села Глушковского района — Алексеевка и Елизаветовка», — написал глава области.

По мнению Старовойта, в Алексеевке украинские войска попытались уничтожить вышку сотовой связи. В результате атаки в окрестностях вышки загорелась растительность, а также скирда соломы на ферме.

В Елизаветовке пострадали шесть частных домовладений, где повредились крыши и окна домов. Также под обстрел попал животноводческий комплекс, где содержался крупный рогатый скот элитной голландской породы. Больше 20 голов скота погибли.

Никита Абрамов
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