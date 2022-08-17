Стало известно о взрыве КамАЗа российских военнослужащих в приграничном регионе

Baza сообщила о гибели российского военного при взрыве КамАЗа в Курской области

В Курской области между поселком Новый Путь и Волфино взорвался КамАЗ Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

По данным издания, КамАЗ, в котором находились российские военные, наехал на противотанковую мину. Погиб один человек, еще двоих госпитализировали.

Автомобиль военнослужащих взорвался в граничащем с Украиной регионе во вторник, 16 августа. Двоих пострадавших доставили в больницу.

12 августа губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Свердликово в Суджанском районе. Никто не пострадал, снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали в огородах жителей .