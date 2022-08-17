Стало известно о взрыве КамАЗа российских военнослужащих в приграничном регионе
Baza сообщила о гибели российского военного при взрыве КамАЗа в Курской области
В Курской области между поселком Новый Путь и Волфино взорвался КамАЗ Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.
По данным издания, КамАЗ, в котором находились российские военные, наехал на противотанковую мину. Погиб один человек, еще двоих госпитализировали.
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