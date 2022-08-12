Глава граничащего с Украиной российского региона сообщил об обстреле поселка

Глава Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ приграничного поселка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок в граничащей с Украиной Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По сообщению губернатора, обстрелу подвергся поселок Свердликово в Суджанском районе области. Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.

« К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей. Огневая точка противника была подавлена», — уточнил Старовойт. Губернатор поблагодарил российских военных, защищающих границы.

Ранее сообщалось, что в Курской области обстреляли минометными снарядами военный аэродром, который находится в 115 километрах от границы с Украиной.

Также в регионе была зафиксирована возможная попытка подрыва полотна железной дороги, а 11 августа трое военных пострадали при обстреле погранпункта в регионе.