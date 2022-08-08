Стало известно о попытке обстрела аэродрома под Курском с российской территории

Baza: в Курской области в 115 километрах от границы с Украиной обстреляли военный аэродром

В Курской области обстреляли минометными снарядами военный аэродром, который находится в 115 километрах от границы. О попытке атаки с российской территории пишет Baza в Telegram-канале.

6 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что на аэродроме, который сейчас закрыт для приема гражданских воздушных судов и где базируются российские военные, была пресечена попытка диверсии.

По данным Baza, обстрел велся со стороны поселка Подлесный в Курской области. Изданию стало известно, что нападавшие выпустили пять минометных снарядов. Никто не пострадал, здания и взлетная полоса не повреждены.

Неизвестные, которые устроили обстрел военного аэродрома с российской территории, пока не найдены.

В Курской области до 23 августа продлили высокий уровень террористической опасности. Он призвал жителей быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах и предметах по номеру 112. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что «желтый» уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.