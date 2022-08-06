На российском аэродроме попытались совершить диверсию

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о пресечении диверсии на местном аэродроме

На курском аэродроме, который сейчас закрыт для приема гражданских воздушных судов и где базируются российские военные, была пресечена попытка диверсии. Об этом в Telegram сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

По словам губернатора, никаких пострадавших и разрушений нет, сейчас на месте работают специалисты. Старовойт попросил местных жителей в текущей ситуации отказаться от использования любых беспилотных летательных аппаратов, в том числе квадрокоптеров.