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На российском аэродроме попытались совершить диверсию

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о пресечении диверсии на местном аэродроме

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На курском аэродроме, который сейчас закрыт для приема гражданских воздушных судов и где базируются российские военные, была пресечена попытка диверсии. Об этом в Telegram сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

По словам губернатора, никаких пострадавших и разрушений нет, сейчас на месте работают специалисты. Старовойт попросил местных жителей в текущей ситуации отказаться от использования любых беспилотных летательных аппаратов, в том числе квадрокоптеров.

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Варвара Кошечкина
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