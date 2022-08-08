В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

Курский глава Старовойт продлил высокий уровень террористической опасности до 23 августа

В Курской области, граничащей с Украиной, высокий («желтый») уровень террористической опасности будет продлен до 23 августа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Такое решение глава принял на оперативном совещании администрации региона. Cтаровойт попросил жителей Курской области оставаться бдительными в этот период.

«До 23 августа в Курской области продлен "желтый" уровень террористической опасности. Прошу жителей оставаться бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — написал он.

Старовойт отметил на совещании, что в Курской области есть высокие риски работы украинских диверсионно-разведывательных групп, передает ТАСС.

Ранее курский губернатор рассказал о пресечении диверсии на местном аэродроме.

По словам Старовойта, в результате случившегося никто не пострадал. Он попросил жителей Курской области в текущей ситуации отказаться от использования любых беспилотных летательных аппаратов, в том числе квадрокоптеров.