Глава Курской области рассказал о возможной попытке подрыва железной дороги

Глава Курской области Старовойт заявил, что на железной дороге могла быть попытка подрыва

На железной дороге в Курской области могла произойти попытка подрыва полотна. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Роман Старовойт.

По сообщению Старовойта, повреждение было обнаружено на 28-м километре железной дороги Льгов — Суджа. Об инциденте ранее сообщало и издание Baza.

«Cреди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва. Этот участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами. Сейчас движение на нем приостановлено. На месте работают спецслужбы», — заявил Старовойт.

Губернатор пообещал, что поврежденный участок восстановят уже в ближайшее время.

Похожий инцидент произошел недалеко от деревни Любицкое — там была зафиксирована попытка подрыва ЛЭП.

Юго-запад и запад Курской области граничит с Сумской областью Украины. Ранее власти региона продлили высокий уровень террористической опасности до 23 августа.