Стало известно о подрыве еще одной опоры ЛЭП в Курской области

Baza: попытка подрыва ЛЭП произошла в кукурузном поле недалеко от курской деревни Любицкое

Еще одна попытка подрыва опоры линии электропередачи (ЛЭП) произошла в кукурузном поле недалеко от деревни Любицкое Курской области. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, все произошло в 20 километрах от Курской АЭС и в 100 километрах от границы с Украиной. Подрыв не повлиял на электроснабжение, поскольку эта линия законсервирована.

В Курской области взорвать опору линии электропередач пытаются второй раз за неделю, отметили источники Baza.

5 августа взрывотехники подтвердили версию подрыва опоры ЛЭП от Курской АЭС до подстанции «Южная» в селе Прямицыно. В результате произошедшего часть областных районов осталась без электричества.

Губернатор Курской области Роман Старовойт тогда уточнял, что инцидент произошел в Курчатовском районе. Он подчеркивал, что все системы жизнеобеспечения продолжали работу в штатном режиме.