Власти назвали причину перебоев с электроснабжением в Курской области

Курский губернатор Старовойт: падение опоры ЛЭП привело к перебоям с электроснабжением

Падение опоры линии электропередачи (ЛЭП) привело к перебоям с электроснабжением в Курской области. Такую причину назвал губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Старовойт пояснил, что инцидент произошел накануне в Курчатовском районе. Глава региона отметил, что с момента происшествия на месте работают экстренные службы.

«Устанавливается причина чрезвычайного происшествия. Энергоснабжение Курска и других обесточенных населенных пунктов было сразу же организовано по резервным линиям», — написал он.

Старовойт подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения продолжают работу в штатном режиме.

Ранее губернатор сообщал, что высокий уровень террористической опасности продлен в Курской области до 8 августа. Жителям рекомендовали быть бдительными и сохранять спокойствие.