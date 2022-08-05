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Власти назвали причину перебоев с электроснабжением в Курской области

Курский губернатор Старовойт: падение опоры ЛЭП привело к перебоям с электроснабжением

Фото из Telegram-канала губернатор Курской области Роман Старовойта

Падение опоры линии электропередачи (ЛЭП) привело к перебоям с электроснабжением в Курской области. Такую причину назвал губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Старовойт пояснил, что инцидент произошел накануне в Курчатовском районе. Глава региона отметил, что с момента происшествия на месте работают экстренные службы.

«Устанавливается причина чрезвычайного происшествия. Энергоснабжение Курска и других обесточенных населенных пунктов было сразу же организовано по резервным линиям», — написал он.

Старовойт подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения продолжают работу в штатном режиме.

Ранее губернатор сообщал, что высокий уровень террористической опасности продлен в Курской области до 8 августа. Жителям рекомендовали быть бдительными и сохранять спокойствие.

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Анна Щербакова
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