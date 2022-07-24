Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасности

Курская область продлила высокий уровень террористической опасности до 8 августа

Власти Курской области продлили высокий уровень террористической опасности до 8 августа. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за две прошедшие недели в Курской области не было выявлено случаев диверсий и терактов, но «ситуация на границе не позволяет расслабляться».

«Обстрелы со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 8 августа», — написал Старовойт.

20 июля сообщалось, что российские военные и пограничники подавили ответным огнем атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничье Рыльского района Курской области. Аналогичные меры приняли власти Брянской области. Высокий уровень террористической опасности здесь продлили до 7 августа.