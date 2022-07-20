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Курский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на приграничный поселок

Курский губернатор Старовойт заявил об отсутствии пострадавших в результате атаки ВСУ
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Российские военные и пограничники подавили ответным огнем атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничье Рыльского района. Подробности в среду, 20 июля, в своем Telegram-канале раскрыл губернатор Курской области Роман Старовойт.

Пострадавших нет, уточнил он.

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Ранее глава Рыльского района области Андрей Лисман сообщал, что из-за артиллерийского обстрела со стороны Украины в части населенных пунктов Курской области нет электричества.

Об очередной атаке на приграничный российский регион стало известно утром в среду, 20 июля. Под огнем артиллерии находился пограничный пункт пропуска Крупец.

В Курской области до 23 июля введен высокий уровень террористической опасности.

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Евгения Куликова
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