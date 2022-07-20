Курский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на приграничный поселок
Курский губернатор Старовойт заявил об отсутствии пострадавших в результате атаки ВСУ
Российские военные и пограничники подавили ответным огнем атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничье Рыльского района. Подробности в среду, 20 июля, в своем Telegram-канале раскрыл губернатор Курской области Роман Старовойт.
Пострадавших нет, уточнил он.
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