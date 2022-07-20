Российский губернатор сообщил об артобстреле ВСУ приграничного пункта пропуска

Губернатор Старовойт сообщил, что идет артобстрел ВСУ Рыльского района Курской области

В Рыльском районе Курской области идет артиллерийский обстрел приграничных территорий со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, под огнем артиллерии находится пограничный пункт пропуска Крупец. Помимо этого, из-за атаки ВСУ в деревне Городище повреждены линии электропередач, у жителей нет света.

«Обстрел продолжается, подробности сообщу позже», — написал Старовойт.

16 июля ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. Тогда губернатор заявил, что во время минометного обстрела зафиксировано более 20 «прилетов». Никто не пострадал, несколько домов незначительно повреждены.

В Курской области до 23 июля действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.