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Стали известны подробности артобстрела ВСУ приграничного района Курской области

Из-за артобстрела ВСУ Рыльского района в трех населенных пунктах нет электричества

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Из-за артиллерийского обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных районов Рыльского района Курской области в части населенных пунктов нет электричества. Об этом сообщил глава Рыльского района области Андрей Лисман в своем Telegram-канале.

«Повреждены линии электропередачи, три населенных пункта остались без электричества. Бригада электромонтеров Рыльских РЭС выехала на бронированной машине для восстановления электролиний», — написал Лисман.

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Главе района стало известно, что один снаряд ВСУ взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище. Он уточнил, что обстрел велся из крупнокалиберных артиллерийских орудий.

Украина атаковала приграничный Рыльский район утром в среду, 20 июля. Под огнем артиллерии находился пограничный пункт пропуска Крупец. Помимо этого, было известно о повреждении линии электропередачи.

В Курской области до 23 июля действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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