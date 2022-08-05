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Подтвердилась версия подрыва опоры ЛЭП в Курской области

Baza: взрывотехники подтвердили подрыв опоры ЛЭП в Курской области

Фото: Telegram-канал «Baza»

Взрывотехники подтвердили версию подрыва опоры линии электропередачи (ЛЭП) в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, неизвестные взорвали опору ЛЭП вечером 4 августа. Линия электропередачи идет от Курской АЭС до подстанции «Южная» в селе Прямицыно. В результате произошедшего часть областных районов осталась без электричества.

Губернатор Роман Старовойт пояснил, что инцидент произошел в Курчатовском районе. Глава региона отметил, что с момента происшествия на месте работают экстренные службы. Старовойт подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения продолжают работу в штатном режиме.

Ранее губернатор Курской области сообщил о продлении высокого уровня террористической опасности в регионе до 8 августа. По его словам, «ситуация на границе не позволяет расслабляться».

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Алина Гончарова
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