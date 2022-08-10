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Стало известно о попытке подрыва железной дороги в Курской области

Baza: неизвестные повредили один из рельсов железной дороги в Курской области

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Неизвестные повредили железную дорогу в Курской области, возможно, речь идет о попытке подрыва. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Повреждение одного из рельсов обнаружено на 28-м километре железной дороги «ЛьговСуджа». Поломку заметил проезжавший мимо тракторист, который немедленно позвонил на станцию. Железнодорожный путь закрыли, на место были отправлены механики. Специалисты заключили, что рельс был поврежден из-за попытки подрыва.

Ранее 10 августа сообщалось о попытке подрыва опоры линии электропередачи (ЛЭП) в кукурузном поле недалеко от деревни Любицкое Курской области. Все произошло в 20 километрах от Курской АЭС и в 100 километрах от границы с Украиной.

Это уже не первый подобный инцидент в Курской области. 5 августа взрывотехники подтвердили версию подрыва опоры ЛЭП от Курской АЭС до подстанции «Южная» в селе Прямицыно. В результате произошедшего часть областных районов осталась без электричества.

Власти региона продлили высокий уровень террористической опасности до 23 августа.

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Алина Гончарова
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