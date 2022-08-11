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Стало известно об обстреле погранпункта в граничащем с Украиной регионе

Baza сообщила о трех пострадавших пограничниках при обстреле их позиций в Курской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Трое российских пограничников пострадали при обстреле погранпункта в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, обстрел в граничащем с Украиной регионе произошел 10 августа в районе семи утра. Тогда позиции пограничников атаковали минометными снарядами неустановленного калибра.

Трех пострадавших пограничников доставили в больницу. Об их состоянии не сообщается.

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10 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о возможной попытке подрыва железной дороги. По его словам, повреждение обнаружили на 28-м километре железной дороги ЛьговСуджа.

Курская область на юго-западе и западе граничит с Сумской областью Украины. Из-за этого в российском регионе действует высокий уровень террористической опасности. Власти продлили подобный режим на территории области до 23 августа.

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Анастасия Шейкина
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