Российский военный получил ранение при обстреле приграничного села

Baza: российский военный был ранен при обстреле с квадрокоптера села в Брянской области

Российский пограничник получил ранение при обстреле приграничного села в Брянской области. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По предварительным данным, обстрел села Случевск велся с квадрокоптера — с него сбросили три самодельных взрывных устройства. В результате российский военный получил осколочное ранение бедра.

Предполагается, с квадрокоптера сбросили патрон, который используется в 30-миллиметровых гранатометах. Помимо этого, устройство также сбросило одно взрывное устройство в поселке Забрама — никто не пострадал.

3 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Кистер Погарского района Брянской области. По словам губернатора области Александра Богомаза, зафиксированы повреждения инфраструктуры, мирные жители не пострадали.

В Брянской области 22 августа продлили высокий уровень террористической области на 15 суток. Власти сообщили, что такое решение принято из-за сохраняющейся угрозы совершения террористических актов.