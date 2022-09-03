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ВСУ обстреляли граничащий с Украиной район Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле села Кистер со стороны Украины
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Украинские военные обстреляли село Кистер Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Граничащий с Украиной регион России попал под обстрел со стороны Украины утром в субботу, 3 сентября. Есть повреждения инфраструктуры, мирные граждане не пострадали, подчеркнул губернатор.

«Повреждены линии электропередач, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет», — подчеркнул Богомаз. На месте работают оперативные службы. После проверки безопасности нахождения на территории, бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей, подчеркнул глава региона.

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Марина Совина
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