Российский губернатор сообщил об обстреле поселка со стороны Украины

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово со стороны Украины

Поселок Климово в Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины нанесли удар по поселку вечером 4 августа. На место происшествия выехали экстренные службы. Информации о пострадавших и разрушениях в результате обстрела пока нет.

Ранее Богомаз сообщал, что утром 30 июля украинские войска атаковали село Ломаковку в Брянской области. По его словам, артиллерийский обстрел повредил электрическую подстанцию и несколько домовладений.