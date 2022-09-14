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Выросло число пострадавших после взрыва беспилотника в российском регионе

Число пострадавших после взрыва беспилотника на Ставрополье выросло до шести человек

Кадр: Telegram-канал Readovka

Число пострадавших после взрыва беспилотника на Ставрополье выросло до шести человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

До этого сообщалось о четырех взрослых и одном ребенке, пострадавших в результате ЧП. Предположительно, российский регион атаковал украинский боевой беспилотник Ту-141 «Стриж».

Данный беспилотник используется для вскрытия ПВО или может быть снабжен взрывчаткой и использоваться как крылатая ракета, утверждает Mash. Официально эта информация не подтверждена.

На место инцидента прибыл военный вертолет для дальнейших разбирательств.

О падении и взрыве беспилотника в Ставропольском крае стало известно вечером 14 сентября. Неизвестный дрон, предположительно, рухнул между российскими селами Кендже-Кулак и Шарахалсун. На земле беспилотник загорелся, пожарный попытался сбить пламя — раздался взрыв.

На сделанной очевидцами записи с места ЧП видны обломки беспилотного летательного аппарата. В месте его взрыва образовалась воронка. Также на земле заметны следы пожара.

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Анна Щербакова
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