Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:53, 5 декабря 2022Россия

Минобороны заявило о трех погибших военных в результате атак на аэродромы

Трое российских военных погибли при атаке беспилотников ВСУ на аэродромы дальней авиации
СюжетМинобороны:

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В результате попыток атак украинскими беспилотниками военных аэродромов Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской погибли трое военных, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что погибшие входили в технические составы аэродромов. Еще четверо военнослужащих получили ранения, их госпитализировали.

Поясняется, что БПЛА советского производства, летевшие на малой высоте, были сбиты средствами противовоздушной обороны. Упавшие обломки повредили обшивку корпусов двух самолетов.

Ранее Минобороны сообщило о попытке Вооруженных сил Украины утром 5 декабря ударить беспилотниками по аэродромам.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о трех погибших военных в результате атак на аэродромы
Известный российский художник высказался о недостатках Москвы
Россиянину дали 11,5 года за кражи и убийство сокамерника в СИЗО из-за мыла
Перечислены главные преимущества новых составов московского метро
Сборная Хорватии обыграла Японию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ
Российскую пенсионерку задержали за убийство сына ножом
Экономике Европы предсказали «легкую рецессию»
В столице Монголии отменили распоряжение о принудительном разгоне митинга
Пара нашла конверт с крупной денежной суммой и вернула его владельцу
В российском городе жильцы домов под снос отсудили у мэрии вдвое больше денег
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.