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19:50, 5 декабря 2022Россия

ВСУ попытались ударить по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях

Минобороны: ВСУ 5 декабря попытались ударить БПЛА по аэродромам «Дягилево» и «Энгельс»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 5 декабря попытались ударить беспилотниками советского производства по аэродромам Дягилево и Энгельс. Об этом сообщило Минобороны России, пишет РИА Новости.

«Киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области», — говорится в сообщении министерства.

По данным оборонного ведомства, системы противовоздушной обороны России (ПВО) перехватили украинские беспилотные летательные аппараты, которые летели на малой высоте. В результате ударов ВСУ трое военнослужащих России погибли, еще четверо получили ранения.

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Никита Абрамов
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