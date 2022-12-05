ВСУ попытались ударить по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях

Минобороны: ВСУ 5 декабря попытались ударить БПЛА по аэродромам «Дягилево» и «Энгельс»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 5 декабря попытались ударить беспилотниками советского производства по аэродромам Дягилево и Энгельс. Об этом сообщило Минобороны России, пишет РИА Новости.

«Киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области», — говорится в сообщении министерства.

По данным оборонного ведомства, системы противовоздушной обороны России (ПВО) перехватили украинские беспилотные летательные аппараты, которые летели на малой высоте. В результате ударов ВСУ трое военнослужащих России погибли, еще четверо получили ранения.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин регулярно получает информацию о ситуации в стране, в том числе ему доложено о ЧП в двух российских регионах — Саратовской и Рязанской областях.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).