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13:22, 5 декабря 2022Россия

Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях

Песков заявил, что Путину доложили о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о ситуации в стране, в том числе ему доложено о ЧП в двух российских регионах — Саратовской и Рязанской областях. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Разумеется. От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что видел сообщения в СМИ о чрезвычайных происшествиях, произошедших, предположительно, на военных объектах, но какой-либо информацией не располагает и посоветовал обратиться в Минобороны.

5 декабря стало известно, что на аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, после чего произошел взрыв. По данным РИА Новости, погибли три человека, еще шестеро пострадали. Официально информацию о случившемся пока не подтвердили.

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Евгения Куликова
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