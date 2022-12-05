Три человека погибли при взрыве на российском аэродроме

При взрыве на аэродроме под Рязанью погибли три человека, еще шестеро пострадали

Три человека погибли при взрыве на аэродроме под Рязанью. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

По его данным, взрыв произошел после возгорания бензовоза. Пострадали шесть человек.

В октябре в Псковской области после взрывов на военном аэродроме два вертолета Ка-52 получили повреждения. Получившие повреждения вертолеты в момент взрывов находились на российском аэродроме на ремонте.

Помимо этого, в октябре Калужской области на военном аэродроме взорвался беспилотник, инфраструктура и расположенная на аэродроме техника не пострадали. Военный аэродром Шайковка, где упал БПЛА, находится в 250 километрах от Москвы.