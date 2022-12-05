Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:43, 5 декабря 2022Россия

Три человека погибли при взрыве на российском аэродроме

При взрыве на аэродроме под Рязанью погибли три человека, еще шестеро пострадали

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Три человека погибли при взрыве на аэродроме под Рязанью. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

По его данным, взрыв произошел после возгорания бензовоза. Пострадали шесть человек.

В октябре в Псковской области после взрывов на военном аэродроме два вертолета Ка-52 получили повреждения. Получившие повреждения вертолеты в момент взрывов находились на российском аэродроме на ремонте.

Помимо этого, в октябре Калужской области на военном аэродроме взорвался беспилотник, инфраструктура и расположенная на аэродроме техника не пострадали. Военный аэродром Шайковка, где упал БПЛА, находится в 250 километрах от Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В ЕС обсудили введение новых антироссийских санкций
Россияне раскрыли сумму трат на новогодние подарки
Кудрин подтвердил переход на работу в «Яндекс»
Италия приютила неофициальную полицию Китая
В Польше предупредили о последствиях поддержки Украины
Пациентка отключила соседку по палате от аппарата ИВЛ из-за раздражающего шума
Выросло число госпитализированных после взрыва газа в доме в Ярославле
Начато расследование после взрыва газа в жилом доме Ярославля
65-летний мужчина застрелил свою молодую жену на востоке Москвы
Определен самый выгодный способ добраться до курортов Вьетнама зимой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.