Вертолеты Ка-52 получили повреждения после взрывов на российском аэродроме

РЕН ТВ: под Псковом два вертолета Ка-52 получили повреждения после взрывов на аэродроме

Два вертолета Ка-52 получили повреждения после взрывов на военном аэродроме в Псковской области. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Собеседник телеканала уточнил, что все произошло вечером 30 октября на территории вертолетной площадки в Островском районе.

Источник указал, что всего было три взрыва. По его данным, получившие повреждения вертолеты находились на российском аэродроме на ремонте.

Сотрудники правоохранительных органов начали работать на месте происшествия. Что могло привести ко взрывам на аэродроме в Псковской области, пока неизвестно.

Официальных комментариев от компетентных органов по поводу произошедшего не было.

23 октября самолет Су-30 упал в городской черте в частном секторе Иркутска. После крушения начался пожар.