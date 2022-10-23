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14:07, 23 октября 2022Россия

МЧС сообщило подробности о падении Су-30 на дом в Иркутске

МЧС: площадь пожара достигла 200 кв. м после падения самолета Су-30 на дом в Иркутске
Начало событий в новости Су-30 упал на жилой дом в Иркутске

Фото: Таисия Лисковец / РАИ Новости

Самолет Су-30 упал в городской черте в частном секторе Иркутска, на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Такие подробности сообщили в региональном управлении МЧС, пишет РИА Новости.

Там уточнили, что площадь пожара в результате крушения воздушного судна достигла 200 квадратных метров. Воздушное судно потерпело крушение во время испытательного полета.

О крушении стало известно ранее 23 октября. Информацию о происшествии подтвердил губернатор Иркутской области. «По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского упал самолет категории Су», — написал он.

Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Также было опубликовано видео с места падения военного самолета. На нем запечатлены первые минуты после крушения. После инцидента начался пожар.

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Евгения Куликова
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