Су-30 упал на жилой дом в Иркутске

«112»: истребитель Су-30 упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске

В Иркутске потерпел крушение военный самолет. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, речь идет о многоцелевом истребителе Су-30, вылетевшем с местного авиазавода. Предположительно борт упал в микрорайоне Ново-Ленино на двухэтажный жилой дом.

Информации о пострадавших или погибших в результате случившегося пока не поступало.

17 октября произошло крушение самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края. Воздушное судно упало в районе жилого дома, в результате чего, согласно официальным данным, 14 человек погибли, еще 42 — пострадали. Министерство обороны назвало причиной произошедшего возгорание двигателя при взлете. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет, оба пилота успели катапультироваться.