Появилось видео с места падения Су-30 на дом в Иркутске

Baza опубликовала видео с места крушения Су-30, на кадрах виден пожар

Появилось видео с места падения военного самолета Су-30 на дом в Иркутске. Кадры публикует издание Baza в Telegram.

На видео запечатлены первые минуты после крушения. После инцидента начался пожар, в район начали стекаться люди. По всей видимости, инцидент произошел в секторе с невысокой застройкой. Информации о пострадавших не поступало.

О крушении самолета стало известно 23 октября. По предварительной информации, истребитель упал в микрорайоне Ново-Ленино на двухэтажный дом.