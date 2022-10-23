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13:55, 23 октября 2022Россия

Появилось видео с места падения Су-30 на дом в Иркутске

Baza опубликовала видео с места крушения Су-30, на кадрах виден пожар

Появилось видео с места падения военного самолета Су-30 на дом в Иркутске. Кадры публикует издание Baza в Telegram.

На видео запечатлены первые минуты после крушения. После инцидента начался пожар, в район начали стекаться люди. По всей видимости, инцидент произошел в секторе с невысокой застройкой. Информации о пострадавших не поступало.

О крушении самолета стало известно 23 октября. По предварительной информации, истребитель упал в микрорайоне Ново-Ленино на двухэтажный дом.

Варвара Кошечкина
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