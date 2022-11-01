В российском регионе на месте повреждения вертолетов Ка-52 нашли взрывчатку

РЕН ТВ сообщил о взрывчатке на аэродроме под Псковом на месте повреждения вертолетов Ка-52

Начало событий в новости Вертолеты Ка-52 получили повреждения после взрывов на российском аэродроме

На аэродроме в Псковской области, где оказались повреждены два вертолета Ка-52, было найдено взрывное устройство. Об этом сообщил источник РЕН ТВ во вторник, 1 ноября.

По предварительным данным, сотрудники силовых служб обнаружили взрывчатку во время осмотра места происшествия в российском регионе. Подозрительный предмет размером 40 на 10 сантиметров оказался прикреплен к фюзеляжу вертолета Ми-28, который также находился на аэродроме под Псковом, уточнили «Известия».

Предполагается, что мощность найденного взрывного устройства на российском аэродроме составляла 400 грамм в тротиловом эквиваленте. Оперативники уже начали рассматривать версию о диверсии на аэродроме в связи с ЧП с двумя вертолетами Ка-52.

31 октября стало известно, что два вертолета Ка-52 получили повреждения после взрывов на военном аэродроме в Псковской области. Тогда подчеркивалось, что эти вертолеты находились на российском аэродроме в ремонте.

Представители власти и компетентные органы ситуацию не комментировали.