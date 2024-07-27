На Украине заявили о проблемах с деньгами для ВСУ

Депутат Рады Пидласа: деньги на обеспечение ВСУ могут закончиться в сентябре

Средства на обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут закончиться уже в сентябре, если в Киеве не примут поправки в бюджет об увеличении расходов на оборону. Об этом заявила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, пишет «Экономическая правда».

По ее словам, «когда делали приближение, то в росписи переставляли средства из ячейки расходов на зарплату в сентябре, октябре и ноябре в ячейку закупки оружия в начале года».

Чтобы в конце сентября выплатить деньги военнослужащим, нужно принять бюджет, заявила она о проблемах.

Ранее Пентагон обнаружил новые ошибки на два миллиарда долларов в своих расчетах стоимости военной помощи Украине.