Пентагон обнаружил новые ошибки на $2 млрд в расчетах стоимости помощи Украине

Пентагон обнаружил новые ошибки на два миллиарда долларов в своих расчетах стоимости военной помощи Украине. Об этом говорится в отчете Счетной палаты США.

Согласно документу, американское оборонное ведомство столкнулось с трудностями при точной оценке стоимости оборонных товаров, отправленных на Украину, из-за нечетких определений в бухгалтерском учете.

В 2023 году Пентагон заявил, что использовали «восстановительную стоимость» вместо «амортизированной стоимости» для подсчета миллиардов в материалах, отправленных в Украину, что вызвало ошибку в расчетах на 6,2 миллиарда долларов, которые позже были использованы на отправку новой помощи.

Выявленные новые ошибки также позволят отправить Киеву дополнительные вооружения, чтобы покрыть объем помощи, одобренный администрацией президента США Джо Байдена.

Ранее бывший постпред США при ООН Залмай Халилзад заявил, что кандидат на пост президента США Дональд Трамп после победы может свернуть помощь Украине, если власти страны не согласятся на мирный план.