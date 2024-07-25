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14:07, 25 июля 2024Мир

В США заявили о последствиях для Украины в случае отказа от плана Трампа

Экс-постпред США при ООН Халилзад: Трамп может свернуть помощь Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп после победы может свернуть помощь Украине, если власти страны не согласятся на мирный план. Об этом заявил бывший постпред США при ООН Залмай Халилзад в колонке для издания The National Interest.

«Если Зеленский воспрепятствует переговорной инициативе Трампа, Соединенные Штаты могут отменить разрешение, данное администрацией Байдена, на использование американского оружия против определенных российских районов или поставить будущую помощь в зависимость от сотрудничества», — рассказал дипломат.

Халилзад также подчеркнул, что в случае победы Трампа вероятность дипломатического урегулирования конфликта вырастет.

Ранее Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Он также подчеркнул, что сможет предотвратить третью мировую войну, которая может начаться из-за политики действующего американского президента Джо Байдена и его администрации.

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      Максим Габриелян
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