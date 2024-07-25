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03:15, 25 июля 2024Мир

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации

Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине до своей инаугурации

Фото: Marco Bello / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Об этом он заявил в ходе выступления перед своими сторонниками в Северной Каролине, передает ТАСС.

«Я добьюсь урегулирования ужасной войны между Россией и Украиной. Мы быстро все уладим. Я сделаю это как избранный президент», — сказал политик.

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Трамп также подчеркнул, что он сможет предотвратить третью мировую войну, которая может начаться из-за политики действующего американского президента Джо Байдена и его администрации.

Ранее издание Express сообщило, что Украина может принять мирный план Дональда Трампа в случае, если республиканец одержит победу на выборах президента США. В материале подчеркивается, что Трамп собирается сократить расходы на военную помощь Киеву, что придаст украинским властям дополнительный импульс в поиске путей мирного урегулирования.

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      Артём Верейкин
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