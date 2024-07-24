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14:54, 24 июля 2024Бывший СССР

Украина заявила о готовности к переговорам с Россией. С чем связано резкое изменение позиции Киева?

Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности к переговорам с Россией

Фото: Reuters

Украина готова к мирным переговорам с Россией. Об этом в среду, 24 июля, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Однако позже в официальном релизе МИД Украины появилось уточнение, что речь шла о такой готовности в будущем, «на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно».

Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира

Дмитрий Кулебаглава МИД Украины

Заявление Кулебы прозвучало на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский высказался о необходимости как можно скорее завершить военный конфликт в разговоре с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, прежде чем переходить к конкретным действиям, стоит дождаться от украинской стороны дальнейших разъяснений, подчеркнул он. На Украине с октября 2022 года действует закон, согласно которому все переговоры с представителями России запрещены на то время, пока президентом является Владимир Путин.

Зеленский резко изменил позицию по переговорам с Россией

Ранее, 21 июля, Зеленский заявил, что «вынужденно» рассматривает возможность общения с российской стороной в рамках второго «саммита мира» по Украине и готов на переговоры лично с Путиным. 15 июля Зеленский подчеркнул, что представители Москвы должны присутствовать на мероприятии, хотя ранее выступал против участия российской стороны.

Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины — ну что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

В последний месяц Киев регулярно посылает Москве сигналы о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта. Так, 30 июня президент Украины допустил их проведение при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом.

При этом вероятность прямых переговоров до недавнего момента Киев исключал. В числе возможных посредников украинская сторона не раз называла США и Китай.

Фото: Reuters

Эксперты считают, что изменение позиции Зеленского связано сразу с несколькими факторами: неудачами ВСУ на фронте, давлением общества из-за непопулярного закона о мобилизации и отказом Запада активно поддерживать Украину и дальше.

США поддержали Зеленского в желании переговоров с Россией

Ранее заместитель директора программы США по России и Евразии Chatham House Орыся Луцевич заявила, что предложение Зеленского пригласить Россию на второй «саммит мира» является сигналом о готовности к перемирию.

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После первого «саммита мира» по Украине постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что для урегулирования конфликта нужно участие всех его сторон, и без России саммит не может считаться переговорной площадкой.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп уже не раз высказывался о том, что конфликт между Россией и Украиной необходимо закончить немедленно, и выражал готовность говорить об этом напрямую с Путиным в случае своей победы на выборах.

В России призвали дождаться разъяснений после слов Кулебы о переговорах

После заявления Кулебы в Китае Песков напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин добавил, что после слов украинского политика должны быть сформулированы основные принципы и позиции, с которыми Киев готов выходить на диалог.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Представители российской стороны и лично Путин неоднократно подчеркивали, что Москва готова к мирным переговорам с Украиной в любой момент. Однако Москва готова к возобновлению диалога с Киевом, исходя из достигнутых в Белоруссии и Турции договоренностей.

При этом заявления Зеленского о необходимости пригласить Россию на второй «саммит мира» подверглись резкой критике. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что участники этого переговорного формата «формулировали односторонние, абсолютно неприемлемые для нас и для многих других — искренне заинтересованных в мире — подходы».

Мы никому не запрещали [вести переговоры]. Мы за переговоры. После этого, опять же по наущению и с подачи своих западных спонсоров, хозяев, [Украине] была поставлена цель добиться стратегического поражения России и победы над Россией на поле боя

Владимир Путинпрезидент России

Слова Зеленского о необходимости скорее закончить конфликт также не вызывают доверия, сочли в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова связала эти высказывания с политической обстановкой в США и желанием Киева «поклянчить еще» помощи.

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