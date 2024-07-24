В Кремле ответили на заявление Украины о готовности к переговорам с Россией

Песков о словах Кулебы о готовности к диалогу: РФ не отказывалась от переговоров

Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Об этом, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Кулеба в беседе со своим китайским коллегой Ван И 24 июля заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной. Диалог, по его словам, должен быть рациональным и иметь практическое значение, а также быть направленным на достижение справедливого и прочного мира.

На заявление Кулебы также отреагировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Согласно его позиции, после слов украинского политика должны быть сформулированы основные принципы и позиции, с которыми Киев готов выходить на диалог.

23 июля Владимир Зеленский также заявил, что конфликт с Россией нужно заканчивать как можно быстрее. Незадолго до этого политик допустил возможность начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на законодательный запрет, действующий в стране.