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13:09, 24 июля 2024Россия

В Кремле ответили на заявление Украины о готовности к переговорам с Россией

Песков о словах Кулебы о готовности к диалогу: РФ не отказывалась от переговоров
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Об этом, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Кулеба в беседе со своим китайским коллегой Ван И 24 июля заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной. Диалог, по его словам, должен быть рациональным и иметь практическое значение, а также быть направленным на достижение справедливого и прочного мира.

На заявление Кулебы также отреагировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Согласно его позиции, после слов украинского политика должны быть сформулированы основные принципы и позиции, с которыми Киев готов выходить на диалог.

23 июля Владимир Зеленский также заявил, что конфликт с Россией нужно заканчивать как можно быстрее. Незадолго до этого политик допустил возможность начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на законодательный запрет, действующий в стране.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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