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12:48, 24 июля 2024Россия

В России прокомментировали готовность Украины к мирным переговорам

Сенатор Карасин: Россия с вниманием относится к готовности Украины к переговорам
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Россия со вниманием относится к заявлениям Украины о готовности начать мирные переговоры, утверждает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

«К таким заявлениям надо с вниманием относиться, потому что это контрастирует с ультрарешительными заявлениями об отказе от любых переговоров, которые неоднократно делал [президент Украины Владимир] Зеленский. Но главное, чтобы за этими словами крылась готовность идти на здравые решения, потому что переговоры ради переговоров никому не нужны. Надо, чтобы официальные лица, включая того же самого Кулебу, сформулировали основные принципы и позиции, с которыми они готовы выходить на переговоры», — сказал сенатор.

В любом случае такое заявление нужно принимать к сведению и идти дальше. Будем ждать, изучать развитие подходов нынешней киевской власти

Григорий Карасинроссийский сенатор

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил на встрече со своим китайским коллегой Ван И, что Киев готов к переговорам с Москвой. «Переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — сказал дипломат.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что конфликт с Россией нужно заканчивать как можно быстрее. Незадолго до этого политик допустил возможность начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на законодательный запрет. Он считает, что это будет возможно на втором «саммите мира». Однако для этого должен быть полностью готов план, чтобы предоставить его Москве. Та, в свою очередь, должна быть готова проговаривать этот план. Такую меру он назвал вынужденной для достижения мира.

Подходы России и Украины к мирным переговорам отличаются. Стороны выдвигают разные условия, ключевое касается территорий. Киев настаивает на отходе Москвы с занятых территорий, а в Кремле настаивают на отводе украинских войск из четырех регионов, которые вошли в состав страны — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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      Варвара Кошечкина
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