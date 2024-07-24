Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта. Почему в России усомнились в искренности его слов?

Захарова связала заявления Зеленского о мире с ситуацией в США

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролиномо заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта в стране. Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в искренности его слов и отметила, что подобные высказывания связаны с ситуацией в Соединенных Штатах.

Дипломат уточнила, что Киев посылает такие сигналы на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих американских выборов.

Это все встраивается в поток политических новостей из Штатов, чтобы где-то напомнить о себе, где-то поклянчить еще, где-то сделать задел на будущее — а вдруг что-то поменяется Мария Захарова официальный представитель МИД России

Ранее Зеленский допустил переговоры с Путиным вопреки своему запрету

21 июля украинский лидер допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путины, несмотря на действующий в его стране запрет.

Политик отметил, что общение может произойти в рамках «второго саммита мира». Для этого, подчеркнул он, Киев должен полностью подготовить план, чтобы предоставить его Москве. Та же, пояснил Зеленский, должна согласиться проговаривать его.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Польский политолог Витольд Сокала предположил, что глава Украины решился на такой шаг из-за вероятной победы бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 года.

Даже если есть другие причины изменения тона Зеленского, на мой взгляд, наиболее важной из них является повышенная вероятность того, что Дональд Трамп станет следующим президентом Соединенных Штатов Витольд Сокала польский политолог

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться конкретных действий украинской стороны.

«Что конкретно стоит за этими словами? О каких конкретно планах идет речь, о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный? Пока мы судить не можем», — сказал пресс-секретарь Путина.

Украина признала неспособность отвоевать потерянные территории

Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут вернуть потерянные территории силой. Он допустил, что в этом может помочь дипломатия.

Украинский лидер призвал другие страны надавить на Россию, чтобы убедить ее остановить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что мирные переговоры являются единственным вариантом разрешения конфликта для Украины.

«Европейские политики тоже начали склоняться к тому, чтобы садиться за стол переговоров, на это есть и экономические причины. Если это все продолжится, то будет ухудшаться состояние экономики Европы, будет мировая турбулентность продолжаться, падение уровня в жизни», — заключила она.