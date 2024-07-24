В России ответили на заявления Зеленского о завершении конфликта на Украине

Захарова заявила о связи слов Зеленского о завершении конфликта с выборами в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления президента Украины Владимира Зеленского о завершении конфликта в стране. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова ответила на слова Зеленского о завершении кризиса и указала на их связь с выборами в США. По мнению дипломата, в этом случае не стоит рассчитывать на искренность украинского лидера.

«Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов, посылает Банковая, в этом контексте это нужно рассматривать», — отметила она.

Накануне Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине. «Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — подчеркнул он на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Украинский лидер уже допускал возможность переговоров с Россией. Он предположил, что общение с президентом России Владимиром Путиным может произойти в рамках «второго саммита мира».