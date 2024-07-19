Депутат Журова: мирные переговоры с Россией — единственный вариант для Украины

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на признание президента Украины Владимира Зеленского о неспособности Киева вернуть утраченные территории силовым методом. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнула, что мирные переговоры — это единственный вариант разрешения конфликта для Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не сможет вернуть военными методами все потерянные территории. По его словам, всему миру нужно оказать давление на Россию, чтобы убедить ее прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. При этом, по его мнению, ослабление России на поле боя поможет Киеву получить более выгодное положение в ходе дипломатического урегулирования конфликта. «Не все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — сказал Зеленский.

«Эта ситуация может разрешиться только мирными переговорами, других вариантов однозначно никаких нет. Наш президент недавно еще раз обозначил позицию РФ, все однозначно объяснил», — сказала Журова.

Европейские политики тоже начали склоняться к тому, чтобы садиться за стол переговоров, на это есть и экономические причины. Если это все продолжится, то будет ухудшаться состояние экономики Европы, будет мировая турбулентность продолжаться, падение уровня в жизни Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

19 июля Зеленский обвинил бывшего американского лидера Дональда Трампа в непонимании реального положения дел на Украине. Он пришел к выводу, что Киеву предстоит «тяжелая работа» в случае победы Трампа на выборах.