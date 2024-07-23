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10:54, 23 июля 2024Мир

На Западе назвали причину изменения слов Зеленского о России

Onet: Зеленский начал допускать переговоры с Россией из-за Трампа
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Jeff Overs / BBC / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский начал допускать переговоры с Россией из-за возможной победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году. Об этом со ссылкой на польского политолога Витольда Сокалу сообщает портал Onet.

«Даже если есть другие причины изменения тона Зеленского, на мой взгляд, наиболее важной из них является повышенная вероятность того, что Дональд Трамп станет следующим президентом Соединенных Штатов», — подчеркнул эксперт, напомнив, что Трамп неоднократно заявлял о необходимости мирных переговоров Москвы и Киева.

Ранее стало известно, что Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, несмотря на действующий в его стране запрет. В 2022 году он подписал указ, в котором говорилось о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, однако теперь он допустил, что может вести диалог с ним.

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      Виктория Кондратьева
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