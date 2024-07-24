Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:18, 24 июля 2024Бывший СССР

Названы три причины заявления Украины о готовности к переговорам с Россией

Военный эксперт Глазунов: Киев предложил РФ переговоры из-за неудач на фронте

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал три причины заявления Киева о готовности к переговорам с Россией. В беседе с «Лентой.ру» специалист предположил, что решение предложить переговоры Москве связано в том числе с неудачами Украины на фронте.

Ранее глава МИД республики Дмитрий Кулеба в беседе со своим китайским коллегой Ван И заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной. «Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — сказал украинский дипломат.

«Во-первых, это связано с неудачами на фронте, потому что армия Украины сдает один город за другим, есть опасения, что она может не выдержать и летнего, и осеннего наступлений. Во-вторых, к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому пришло понимание того, что мир — это для него спасение: либо от суда, либо от потери власти. Третий момент: тот факт, что страны Запада не намерены в дальнейшем поддерживать Зеленского, снабжать его оружием и деньгами в необходимом количестве. Украина утратила поддержку Запада», — отметил Глазунов.

Нужно понимать, что заявление в рамках переговоров с Китаем не означает, что завтра будет мир. Для этого нужно создать рабочие группы, которые все будут согласовывать. Украина будет торговаться, и я бы не сказал, что мир будет через неделю или через месяц

Олег Глазуноввоенный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

21 апреля Зеленский допустил возможность переговоров с Москвой, несмотря на действующий на Украине запрет. Он отметил, что общение с президентом России Владимиром Путиным может произойти в рамках «второго саммита мира». На встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином Зеленский также подчеркнул необходимость как можно быстрее завершить конфликт с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта. Почему в России усомнились в искренности его слов?

      Сына основателя Chronopay Врублевского объявили в России в розыск

      Испания отказала зайти в свой порт российскому историческому фрегату

      Конфискованные у россиян Lexus и BMW передали бойцам СВО

      Россиян предупредили о слежке со стороны работодателей

      Российский инвестор вложит десятки миллионов рублей в переработку отходов

      В России начали онлайн принимать заявления на отсрочку от армии от одной категории граждан

      Врачи приняли рак у 44-летнего мужчины за инфекцию и отправили его лечиться антибиотиками

      Объявлено место проведения Олимпийских игр-2030

      В России двухлетний мальчик впал в кому после нескольких попыток врачей поставить диагноз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше