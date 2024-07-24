Названы три причины заявления Украины о готовности к переговорам с Россией

Военный эксперт Глазунов: Киев предложил РФ переговоры из-за неудач на фронте

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал три причины заявления Киева о готовности к переговорам с Россией. В беседе с «Лентой.ру» специалист предположил, что решение предложить переговоры Москве связано в том числе с неудачами Украины на фронте.

Ранее глава МИД республики Дмитрий Кулеба в беседе со своим китайским коллегой Ван И заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной. «Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — сказал украинский дипломат.

«Во-первых, это связано с неудачами на фронте, потому что армия Украины сдает один город за другим, есть опасения, что она может не выдержать и летнего, и осеннего наступлений. Во-вторых, к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому пришло понимание того, что мир — это для него спасение: либо от суда, либо от потери власти. Третий момент: тот факт, что страны Запада не намерены в дальнейшем поддерживать Зеленского, снабжать его оружием и деньгами в необходимом количестве. Украина утратила поддержку Запада», — отметил Глазунов.

Нужно понимать, что заявление в рамках переговоров с Китаем не означает, что завтра будет мир. Для этого нужно создать рабочие группы, которые все будут согласовывать. Украина будет торговаться, и я бы не сказал, что мир будет через неделю или через месяц Олег Глазунов военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

21 апреля Зеленский допустил возможность переговоров с Москвой, несмотря на действующий на Украине запрет. Он отметил, что общение с президентом России Владимиром Путиным может произойти в рамках «второго саммита мира». На встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином Зеленский также подчеркнул необходимость как можно быстрее завершить конфликт с Россией.