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23:37, 15 июля 2024Мир

В Республиканской партии сообщили о готовности Трампа обсуждать Украину напрямую с Путиным

ТАСС: Трамп будет лично обсуждать Украину напрямую с Путиным
СюжетРоссия и НАТО:
Дональд Трамп и Владимир Путин во время переговоров в Хельсинки, 2018 год

Дональд Трамп и Владимир Путин во время переговоров в Хельсинки, 2018 год. Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США будет готов обсуждать украинский конфликт напрямую с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный функционер Республиканской партии во время съезда в Милуоки (штат Висконсин).

«Несомненно, он начнет диалог с Путиным. Причем он сделает это без посредников», — ответил собеседник агентства на вопрос о готовности Трампа вступить в диалог с Путиным по Украине.

«Сейчас демократы не ведут никаких переговоров [с Москвой]. Конечно, должен быть кто-то, кто начнет переговоры, чтобы вы [Россия и Украина] смогли прийти к какому-то согласию», — сказал функционер-республиканец. Он добавил, НАТО не нужно быть на Украине, конфликт должен быть решен путем диалога.

В понедельник, 15 июля, в Милуоки стартовал съезд Республиканской партии, на которой Трампа выдвинули кандидатом в президенты США. С ним в связке идти на выборы будет вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.

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      Марина Совина
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