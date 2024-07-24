Мирному договору Трампа по Украине предрекли успех в случае победы на выборах

Express: Украина может принять проект мирного договора Трампа с Россией

В случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США Украина может принять его проект мирного договора с Россией. Об этом со ссылкой на опрошенных западных аналитиков сообщает издание Express.

«Я думаю, что Украина примет это предложение», — предположила Шерил Хадсон, преподаватель политической истории США в Ливерпульском университете. С ее позицией также согласился Дэвид Данн, профессор международной политики Бирмингемского университета, который заявил, что Трамп, скорее всего, сократит военные поставки Киеву, тем самым придав импульс дипломатическому процессу деэскалации конфликта.

Ранее журнал Time сообщил со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что кандидат в президенты США Трамп в случае победы на выборах может принудить президента Украины Владимира Зеленского к миру.