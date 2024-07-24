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11:14, 24 июля 2024Бывший СССР

В Киеве допустили принуждение Зеленского к миру в случае победы Трампа на выборах

Time: при победе на выборах Трамп вынудит Зеленского принять мирное соглашение

Фото: Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах может принудить президента Украины Владимира Зеленского к миру. Такое развитие событий допустил на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, передает журнал Time.

«Трамп, скорее всего, сократит помощь Украине и вынудит Зеленского принять мирное соглашение, сильно перекошенное в пользу России», — объяснил собеседник издания.

По словам неназванного чиновника, в связи с этим 2025 год будет «очень тяжелым» для Киева.

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Ранее о планах Трампа в случае победы на президентских выборах выдвинуть Зеленскому ультиматум о завершении конфликта заявлял экс-советник Пентагона Час Фриман. Он отметил, что такие действия со стороны Трампа будут вписываться в его внешнеполитический стиль, а также назвал украинского лидера «заложником правых сил и зарубежных патронов».

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      Екатерина Грищенко
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