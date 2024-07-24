В Киеве допустили принуждение Зеленского к миру в случае победы Трампа на выборах

Time: при победе на выборах Трамп вынудит Зеленского принять мирное соглашение

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах может принудить президента Украины Владимира Зеленского к миру. Такое развитие событий допустил на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, передает журнал Time.

«Трамп, скорее всего, сократит помощь Украине и вынудит Зеленского принять мирное соглашение, сильно перекошенное в пользу России», — объяснил собеседник издания.

По словам неназванного чиновника, в связи с этим 2025 год будет «очень тяжелым» для Киева.

Ранее о планах Трампа в случае победы на президентских выборах выдвинуть Зеленскому ультиматум о завершении конфликта заявлял экс-советник Пентагона Час Фриман. Он отметил, что такие действия со стороны Трампа будут вписываться в его внешнеполитический стиль, а также назвал украинского лидера «заложником правых сил и зарубежных патронов».