Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:03, 22 июля 2024Мир

В США заявили о планах Трампа выдвинуть ультиматум Зеленскому

Экс-советник Пентагона Фриман: Трамп выдвинет Зеленскому ультиматум

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В случае своей победы на президентских выборах США Дональд Трамп выдвинет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум о завершении конфликта в сжатые сроки. Об этом заявил экс-советник Пентагона Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Он [Трамп] вероятно, выдвинет ультиматум Зеленскому или тому, кто будет руководить Украиной. Зеленский — заложник правых сил в собственной стране, а также зарубежных патронов. По этой причине я не завидую его участи», — рассказал военный аналитик.

Фриман также подчеркнул, что подобные действия со стороны Трампа будут вписываться в его внешнеполитический стиль, который он показал в годы своей первой администрации.

15 февраля Фриман заявил, что Москва продиктует условия мирного соглашения Киеву после потери со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выхода к Черному морю. Он также обозначил необходимость обсудить новую архитектуру безопасности с европейскими странами, защиту населения, говорящего на русском языке, а также нейтральный статус украинского государства.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      16-летний сын российского губернатора погиб в ДТП. Его водитель после аварии кричал «мне хана!»

      Женщина выиграла иск против покашлявшего на нее босса

      Россиян предупредили о возможных провокациях на Олимпиаде

      Украинские беспилотники уничтожили над российским регионом

      В США заявили о планах Трампа выдвинуть ультиматум Зеленскому

      Москвич изнасиловал 14-летнюю девочку и попал под следствие

      Болгария передаст ВСУ излишки боеприпасов

      Группа туристов с детьми пропала в горах Осетии

      Брачные игры косуль в российском регионе попали на видео

      Попавший под атаку дрона ВСУ россиянин скончался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше