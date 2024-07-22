Экс-советник Пентагона Фриман: Трамп выдвинет Зеленскому ультиматум

В случае своей победы на президентских выборах США Дональд Трамп выдвинет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум о завершении конфликта в сжатые сроки. Об этом заявил экс-советник Пентагона Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Он [Трамп] вероятно, выдвинет ультиматум Зеленскому или тому, кто будет руководить Украиной. Зеленский — заложник правых сил в собственной стране, а также зарубежных патронов. По этой причине я не завидую его участи», — рассказал военный аналитик.

Фриман также подчеркнул, что подобные действия со стороны Трампа будут вписываться в его внешнеполитический стиль, который он показал в годы своей первой администрации.

15 февраля Фриман заявил, что Москва продиктует условия мирного соглашения Киеву после потери со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выхода к Черному морю. Он также обозначил необходимость обсудить новую архитектуру безопасности с европейскими странами, защиту населения, говорящего на русском языке, а также нейтральный статус украинского государства.