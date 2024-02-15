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17:50, 15 февраля 2024Мир

В США рассказали о будущем мирном соглашении с Украиной на условиях России

Фриман: Россия продиктует условия мира после потери ВСУ выхода к Черному морю
Час Фриман

Час Фриман. Фото: Geraldshields11 / Wikimedia

Москва продиктует условия мирного соглашения Киеву после потери со стороны ВСУ выхода к Черному морю. Об этом сообщил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в эфире канала Duran на платформе YouTube.

«Представьте, что Украина потеряла побережье Черного моря. Что мы будем с этим делать? Я думаю, мы столкнемся с теми требованиями, которые Владимир Путин изначально и выдвигал», — заявил Фриман во время прямого эфира.

Среди таких требований Фриман обозначил требование обсудить новую архитектуру безопасности с европейскими странами, защиту населения, говорящего на русском языке, а также нейтральный статус украинского государства.

Ранее отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что Украина может пойти на мирное соглашение с Россией в случае крупного поражения на фронте.

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      Лина Пивоварова
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