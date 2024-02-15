Офицер СБУ назвал слабое место Зеленского

Полковник СБУ Стариков: Зеленский пойдет на мир из-за попавших в котел ВСУ

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадут в еще один «котел» во время заграничной поездки Владимира Зеленского, это может заставить его подписать соглашение о прекращении огня. Такое мнение выразил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в беседе с украинским политологом Вадимом Карасевым, его слова приводит РИА Новости.

«На войне ведь все бывает, — раз, и произойдет катастрофа — Иловайск, Дебальцево… "Минск-1", "Минск-2". А это будет уже "Минск-3"», — спрогнозировал Стариков, назвав слабое место Зеленского.

По его мнению, любое мирное соглашение, на которое пойдет Киев, будет возможным лишь после крупного провала на фронте. «Не бывает "минсков" без Дебальцево и Иловайска», — добавил офицер.

Ранее стало известно, что Зеленский на этой неделе может посетить Берлин, Париж и Лондон. Предполагается, что он будет настаивать на увеличении военной помощи Киеву во время визитов в три европейские столицы. Поездка украинского лидера состоится на фоне замедления процесса оказания финансовой помощи со стороны США.

Также сообщалось, что Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет 16-18 февраля. Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген подтвердил, что приглашение направлено украинскому лидеру.