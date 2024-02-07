Стало известно о намерении Зеленского посетить Мюнхенскую конференцию

Tagesspiegel: Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет 16-18 февраля. Об этом стало известно немецкой газете Tagesspiegel.

Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген подтвердил, что приглашение уже было направлено украинскому лидеру. Отмечается, что точный график визита Зеленского пока засекречен по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось, что во время Мюнхенской конференции Германия и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности. По словам украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, проект соглашения уже разработан.