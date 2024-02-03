Стало известно о планах Германии и Украины подписать договор о безопасности

FAZ: ФРГ и Украина могут подписать договор по гарантиям безопасности 16 февраля

ФРГ и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности во время Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом написало издание FAZ, сославшись на правительственные круги.

В правительственных кругах Берлина уточнили, что документ могут подписать в городе 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности. В свою очередь вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина добавила, что проект соглашения уже разработан. Однако его текст еще не полностью согласован, но «во многом готов».

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер упрекнул партнеров по Евросоюзу в том, что помощи, которую они оказывают Украине, недостаточно. По его мнению, Берлин вносит свой вклад в оказание поддержки Киеву и готов увеличить помощь в том случае, если это потребуется.

