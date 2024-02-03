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22:00, 3 февраля 2024Мир

Стало известно о планах Германии и Украины подписать договор о безопасности

FAZ: ФРГ и Украина могут подписать договор по гарантиям безопасности 16 февраля

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

ФРГ и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности во время Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом написало издание FAZ, сославшись на правительственные круги.

В правительственных кругах Берлина уточнили, что документ могут подписать в городе 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности. В свою очередь вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина добавила, что проект соглашения уже разработан. Однако его текст еще не полностью согласован, но «во многом готов».

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер упрекнул партнеров по Евросоюзу в том, что помощи, которую они оказывают Украине, недостаточно. По его мнению, Берлин вносит свой вклад в оказание поддержки Киеву и готов увеличить помощь в том случае, если это потребуется.

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      Марина Совина
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